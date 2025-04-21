Reuters: Золото установило новый рекорд 21.04.2025, 14:47

Фото: AP

Стоимость драгметалла превысила $3400 за тройскую унцию.

21 апреля 2025 года стоимость золота выросла до нового исторического максимума, превысив $3400 за тройскую унцию. На пике торгов спотовое золото достигало $3391,62, а по состоянию на 06:41 GMT торговалось на уровне $3391,02, что на 1,9% больше по сравнению с предыдущим днем. Фьючерсы на золото в США поднялись на 2,2% до $3402,80 за унцию.

Об этом сообщает Reuters.

Текущий рост вызван опасениями глобального экономического замедления на фоне обострения торговой войны между США и Китаем. Дополнительную поддержку золоту оказывает ослабление доллара: индекс доллара упал до самого низкого уровня за три года, что сделало драгоценный металл более привлекательным для инвесторов из других валютных зон.

По мнению аналитика IG Маркета Еапа Джун Ронга, рынки учитывают рост геополитических рисков, стагфляционные ожидания и стабильный спрос со стороны центральных банков, что дополнительно подпитывает рост цен на золото.

С начала 2025 г. золото подорожало более чем на 26%. Этот рост отражает общую тенденцию инвесторов к перемещению капитала в безопасные активы. В апреле президент США Дональд Трамп объявил о введении «зеркальных тарифов» против десятков стран, что повлекло за собой новый виток напряженности в торговых отношениях. Параллельно Трамп открыто критикует главу Федеральной резервной системы Джерома Павелла, а его команда даже изучает юридическую возможность отстранения руководителя ФРС с должности.

Все это стимулирует интерес к золоту как к надежному активу. В то же время, технические индикаторы указывают на возможную краткосрочную перенасыщенность рынка.

Вместе с золотом растет и цена других драгоценных металлов: серебро прибавило 0,8% (до $32,84 за унцию), платина — 1% (до $976,60), тогда как палладий немного снизился — на 0,2%, до $961,50.

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