«Дальше будет засуха» 4 21.04.2025, 14:55

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Фото: facebook.com/alexandr.serbun

На Полесье пересыхают болота.

В Гомельской области начали гореть торфяники, но главная угроза из-за пересыхания болот — не только пожары, но и падение сельскохозяйственного производства.

О последствиях пересыхания болот — проблемы для всего Полесья, регионов Беларуси и Украины, рассказал украинскому изданию Seeds основатель центра «Межреченская пуща» Андрей Сагайдак.

Специалист обозначил основные проблемы на примере севера Черниговской области, которая граничит с Гомельщиной. «Флагшток» приводит главное из интервью, актуальное также для Беларуси.

В этом году уровень воды катастрофически низкий. Это связано с тем, что в прошлом году было сухое лето, особенно его вторая половина. Осень — без дождей, а потом и зима была почти без осадков. Это очень не характерная ситуация, отметил эксперт:

«Сейчас весна, но существенных дождей до сих пор не было, на болотах заметно снизился уровень воды. Благодаря нескольким дождливым дням и ненадолго выпавшему снегу стало немного лучше. Вода в болотах все же чуть поднялась, а почва увлажнилась. Но пока этого недостаточно».

Сейчас в болоте уровень воды характерен для нормального лета, а не для ранней весны. А болота, — это, по сути, такие резервуары, из которых питаются малые реки. Болота удерживают уровень грунтовых вод. Если вода опустилась на болоте, — стоит ожидать, что дальше будет засуха. Вода в колодцах может снова исчезнуть. Такое уже было в 2020 году, похожая ситуация была и в 2015 году, напоминает специалист.

Вместе с тем, раньше в таких масштабах снижения уровня воды еще не было. Сейчас наблюдается одна из самых сухих весен. И такая ситуация не только на Черниговщине, но и на севере Житомирщины, которая граничит с Лельчицким, Ельским и Мозырским районами Беларуси:

«Сейчас Полесье должно быть переувлажненным регионом, именно отсюда вода стекает дальше, в частности, по Днепру. Но сейчас на Полесье сухо, и это ненормально. Когда-то считалось, что Полесье — это зона чрезмерного увлажнения, здесь процессы заболачивания. Но этого уже давно нет, площадь болот сокращается планомерно с каждым годом».

Поэтому, если сейчас больших дождей не будет, лето будет угрожающе сухим, особенно это повлияет на аграриев. Могут усилиться и торфяные пожары.

Эксперт объяснил, что залежи торфа — это огромный запас углерода, который там накопился за несколько тысячелетий. Если торф высыхает, он начинает разлагаться, и углерод высвобождается. А если в такое место еще и заходит пожар, — последствия выбросов углерода в атмосферу очень и очень велики.

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