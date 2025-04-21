Отправить путинский мир в никуда 4 Владимир Пастухов

21.04.2025, 14:58

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Будущее Кремля перечеркнет группа фанатиков.

Немного о вере и политическом долголетии. Вроде в тему сегодня.

В чем разница между интернационал-большевизмом Ленина и национал-большевизмом Путина (абстрагируясь от самого содержания мифа)? В том, что Ленин и ленинцы на первых порах на самом деле сами верили в свою утопию о русском коммунизме, а Путин и путинцы ни секунды никогда сами не верили в фантом о «русском государстве-цивилизации», который они сегодня впаривают современным пролетариям умственного труда.

Вроде бы мелочь, но именно она в итоге будет иметь решающее значение для судьбы режима. Сказано же, что каждому воздастся по вере его.

Любой устойчивой деспотии для разгона нужен на старте хотя бы минимум пассионарности. Если ее совсем нет, режим просто не успевает набрать ту «космическую» политическую скорость, которая только и позволяет ему оторваться от притяжения харизмы «перводиктатора» и, как следствие, выйти на высокую или низкую (как повезет) самостоятельную политическую орбиту.

У интернационал-большевиков эта пассионарность в той или иной степени изначально присутствовала, и ее хватило, чтобы сконструированный ими искусственный политический спутник русской истории с гордой надписью «СССР» продержался на орбите чуть больше 70 лет.

Уже к середине 60-х его солнечные батареи перестали давать свою утопическую энергию, и спутник сначала остыл, а потом и вовсе превратился в мертвую глыбу льда, в конце 80-х годов прошлого века сгоревшую в плотных слоях политической атмосферы планеты.

У их декадентствующих потомков, ищущих, подобно средневековым алхимикам, философский камень бессмертия путинизма, но, в отличие от средневековых алхимиков, преуспевших как раз только в добывании злата из пустоты, пассионарности хватит разве что на запуск дрона.

Люди, которые сами ни во что не верят и занимаются политическим НЛП, создавая мертвые чувственные образы и пустые словесные конструкции «на продажу», не помощники в решении задачи коллективного политического спасения режима в тот момент, когда смерть диктатора поменяет все политические магнитные полюса.

Кремль может строить какие угодно планы на будущее, но это будущее перечеркнет группа фанатиков, которая вынырнет из ниоткуда, чтобы отправить путинский мир в никуда. Увы, но совсем не обязательно это будут приятные во всех отношениях люди. Единственной их сильной стороной будет то, что они на самом деле будут верить в то, что делают. Нам, возможно, это не поможет, но и им (власть предержащим) тоже.

Владимир Пастухов, Telegram

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