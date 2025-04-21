Назван неожиданный продукт, спасающий сердце практически от всех заболеваний 2 21.04.2025, 15:14

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Врачи рекомендуют прямо сейчас пересмотреть свой рацион.

Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний врачи рекомендуют прямо сейчас пересмотреть свой рацион.

Этот продукт способен стать незаменимым союзником в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

Речь идет о горьком шоколаде, богатом флавоноидами – мощными антиоксидантами, которые помогают снизить уровень «плохого» холестерина, улучшить циркуляцию крови и укрепить сосуды, рассказывает ТСН. Если употреблять его регулярно, но в умеренных количествах, можно нормализовать артериальное давление и поддерживать здоровье сердца.

Как выбрать полезный шоколад?

Наибольшую пользу приносит шоколад с содержанием какао 70% и выше. Важно помнить, что этот продукт довольно калорийный, поэтому оптимальная норма потребления – до 37 г в день.

Дополнительные полезные свойства черного шоколада

Способствует контролю веса

Исследования американских ученых показали, что употребление небольшого кусочка черного шоколада за 15 минут до еды помогает снизить чувство голода на 50%. Это связано с тем, что шоколад способствует выработке гормонов сытости, что позволяет легче контролировать аппетит.

Стимулирует работу мозга

Благодаря тем же флавоноидам, черный шоколад активизирует мозговую деятельность, улучшает память и когнитивные функции. Ученые связывают это с увеличением притока крови к мозгу, что способствует его лучшей работе.

Дарит энергию

Если вы не можете пить кофе, горький шоколад – отличная альтернатива. В 100 г продукта содержится около 43 мг кофеина, что может подарить заряд бодрости и помочь организму проснуться.

Черный шоколад – это не только вкусное лакомство, но и настоящий суперфуд, который при правильном употреблении помогает поддерживать здоровье сердца, мозга и общий тонус организма. Главное – соблюдать меру и отдавать предпочтение шоколаду с высоким содержанием какао.

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