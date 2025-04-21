Нацбанк вводит серьезные изменения по кредитам 21.04.2025, 15:22

Они начнут действовать с 1 мая.

Национальный банк вводит значительные изменения в кредитной сфере, которые начнут действовать с 1 мая 2025 года. Эти новшества касаются расширения списка финансовых инструментов на кредитно-депозитном рынке.

Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора.

Эти новшества касаются расширения списка финансовых инструментов на кредитно-депозитном рынке и установления новых расчетных величин стандартного риска (РВСР).

Одним из ключевых моментов является введение РВСР для новых кредитов, предоставляемых юридическим лицам в национальной валюте на срок более трех лет.

Это решение направлено на то, чтобы побудить банки увеличивать инвестиционное финансирование и предотвратить чрезмерный рост процентных ставок по таким кредитам.

Кроме того, для создания устойчивой ресурсной базы банков возобновляется установление РВСР для новых срочных безотзывных вкладов физических лиц со сроком возврата более одного года. Это должно помочь избежать необоснованного повышения цен на банковские услуги.

Согласно новым правилам, с мая 2025 года будут действовать следующие значения расчетных величин стандартного риска:

— для новых срочных безотзывных вкладов физических лиц со сроком возврата более одного года – 15,29% годовых

— для новых кредитов юридическим лицам на срок до трех лет (кроме льготных) – 12,87% годовых

— для новых кредитов юридическим лицам на срок более трех лет (кроме льготных) – 12,29% годовых

— для новых кредитов физическим лицам (кроме льготных) – 18,18% годовых.

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