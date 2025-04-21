Симоньян заявила, что не может больше жить

Симоньян заявила, что не может больше жить15
- 21.04.2025, 15:25
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Российская пропагандистка заявила, что ей пора «отдавать долги».
Маргарита Симоньян — российская пропагандистка, украинофобка, руководящая пропутинским телеканалом Russia Today, имела мысли «поехать на СВО» (так россияне называют свою войну против Украины). Они охватили ее из-за клинической смерти и комы мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, пишет «Телеграф».
«Я решила, что если это все же кома и такая тяжелая ситуация, то поеду на «СВО», потому что просто не могу больше жить. (…) Мне это будет легче, конечно, меня там грохнут на второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом, я надеюсь», — рассказала пропагандистка на телеканале.
До того, как муж впал в кому, Симоньян неоднократно говорила, что «была самым счастливым человеком». Однако сейчас ей очень тяжело, пора «отдавать долги».
«Кто тебе сказал, что ты всегда должна быть самой счастливой в мире? Никто тебе этого не обещал. Нигде в твоей религии не написано, что мы сюда приходим для радости. Порадовалась? Было время для радости, было время для счастья. Теперь время отдавать долги. Вставай и отдавай», — сказала пропагандистка.