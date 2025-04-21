Симоньян заявила, что не может больше жить 15 21.04.2025, 15:25

2,968

Маргарита Симоньян

Российская пропагандистка заявила, что ей пора «отдавать долги».

Маргарита Симоньян — российская пропагандистка, украинофобка, руководящая пропутинским телеканалом Russia Today, имела мысли «поехать на СВО» (так россияне называют свою войну против Украины). Они охватили ее из-за клинической смерти и комы мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, пишет «Телеграф».

«Я решила, что если это все же кома и такая тяжелая ситуация, то поеду на «СВО», потому что просто не могу больше жить. (…) Мне это будет легче, конечно, меня там грохнут на второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом, я надеюсь», — рассказала пропагандистка на телеканале.

До того, как муж впал в кому, Симоньян неоднократно говорила, что «была самым счастливым человеком». Однако сейчас ей очень тяжело, пора «отдавать долги».

«Кто тебе сказал, что ты всегда должна быть самой счастливой в мире? Никто тебе этого не обещал. Нигде в твоей религии не написано, что мы сюда приходим для радости. Порадовалась? Было время для радости, было время для счастья. Теперь время отдавать долги. Вставай и отдавай», — сказала пропагандистка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com