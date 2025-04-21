Reuters: Вэнс прибыл в Индию для переговоров с Моди
- 21.04.2025, 15:29
Нью-Дели хочет избежать американских тарифов с помощью быстрого торгового соглашения.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Индию с четырехдневным визитом, где проведет переговоры с премьером Нарендрой Моди. Нью-Дели хочет избежать американских тарифов с помощью быстрого торгового соглашения и укрепить связи с администрацией Дональда Трампа, пишет Reuters.
Вэнс прибыл в страну вместе со своей женой Ушей, которая является дочерью индийских иммигрантов. Визит вице-президента США является в большей степени личным, он посетит Тадж-Махал и свадьбу в городе Джайпур.
Ожидается, что Вэнс вместе с Моди оценит прогресс, достигнутый в двусторонней повестке дня с момента встречи премьера с президентом Дональдом Трампом в США в феврале. В частности, тогда речь шла о «справедливости» в торговле и расширении оборонного партнерства. Также ожидается, что сегодняшняя встреча Моди и Венса заложит основу для визита Трампа в Индию.
Хотя Моди и был одним из первых лидеров, встретившихся с Трампом после его возвращения в Белый дом, и правительство Индии готово снизить пошлины на более чем половину своего импорта из США, президент США продолжает называть Нью-Дели «нарушителем тарифов».
«Мы очень уверены, что этот визит даст дальнейший толчок нашим двусторонним связям», — заявил представитель министерства иностранных дел Индии.
США является крупнейшим торговым партнером Индии. Двусторонняя торговля стран достигла 129 миллиардов долларов в 2024 году с профицитом в 45,7 миллиарда долларов в пользу Нью-Дели.
«Тот факт, что напряженность между США и Китаем растет, и Вэнс, в частности, кажется, занял очень высокую роль в американской дипломатии, также означает, что визит приобретает дополнительное значение», — говорит Харш Пант, глава внешней политики аналитического центра Observer Research Foundation в Дели.