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В Польше тушат пожар в национальном парке недалеко от границы с Беларусью

  • 21.04.2025, 15:38
В Польше тушат пожар в национальном парке недалеко от границы с Беларусью

Задействованы военные.

В Польше вторые сутки продолжается борьба с пожаром на территории национального парка на северо-востоке страны, сообщает RMF24.

Пожар начался в воскресенье 20 апреля в труднодоступной местности на территории Бебжанского национального парка, примерно в 50 км от границы с Беларусью.

В воскресенье площадь пожара составляла 60 гектаров, а в понедельник расширилась до 450 гектаров. По состоянию на это время распространение огня удалось остановить, но пожар все еще не контролируется. Из-за того, что это болотистая местность, туда не может подъехать тяжелая наземная техника пожарных.

С понедельника к первым командам пожарно-спасательной службы присоединились вертолеты и спецсамолет. Также прибыли несколько десятков коллег из Люблинского воеводства – курсанты профильного заведения.

«Усилиям пожарных помогают военные, которые задействовали свой дрон для мониторинга с воздуха», — отметила пресс-секретарь регионального управления пожарно-спасательной службы.

Жители близлежащих населенных пунктов получили оповещение-предупреждение о пожаре, однако потребности в эвакуации пока нет. От пожара до ближайших домов – около 5 км.

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