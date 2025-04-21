В Польше тушат пожар в национальном парке недалеко от границы с Беларусью
- 21.04.2025, 15:38
Задействованы военные.
В Польше вторые сутки продолжается борьба с пожаром на территории национального парка на северо-востоке страны, сообщает RMF24.
Пожар начался в воскресенье 20 апреля в труднодоступной местности на территории Бебжанского национального парка, примерно в 50 км от границы с Беларусью.
В воскресенье площадь пожара составляла 60 гектаров, а в понедельник расширилась до 450 гектаров. По состоянию на это время распространение огня удалось остановить, но пожар все еще не контролируется. Из-за того, что это болотистая местность, туда не может подъехать тяжелая наземная техника пожарных.
С понедельника к первым командам пожарно-спасательной службы присоединились вертолеты и спецсамолет. Также прибыли несколько десятков коллег из Люблинского воеводства – курсанты профильного заведения.
«Усилиям пожарных помогают военные, которые задействовали свой дрон для мониторинга с воздуха», — отметила пресс-секретарь регионального управления пожарно-спасательной службы.
Жители близлежащих населенных пунктов получили оповещение-предупреждение о пожаре, однако потребности в эвакуации пока нет. От пожара до ближайших домов – около 5 км.