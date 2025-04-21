Синоптики пообещали белорусам заморозки и мокрый снег 3 21.04.2025, 16:19

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В Беларусь придет волна холодного воздуха из приполярных районов.

Сезон апрельской жары подходит к завершению, предупредили синоптики. Уже на этой неделе в Беларусь, судя по прогнозам численной модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в Беларусь придёт волна холодного воздуха из приполярных районов. Это сулит нашей стране не только ночные заморозки до -5°С, но и мокрый снег. «Телеграф» узнал, когда именно ждать похолодания после короткой «репетиции лета».

Согласно анализу среднесрочных прогнозов ECMWF, проведённых авторами Telegram-канала @nadvorie, наслаждаться по-летнему тёплым солнышком белорусам осталось всего несколько дней: уже с 25 апреля на наш регион «переориентируется высотная ложбина», благодаря которойі откроется путь волне холодного воздуха из приполярных районов.

«В период 26–28 апреля общий температурный фон в Беларуси будет существенно пониженный. Если, например, 21 и 22 апреля будет на 8–12°С теплее климатической нормы, то в ночь и под утро 27 апреля на 6–8°С ниже оной», — описали температурную картину на этой неделе специалисты.

Согласно их расчётам, ночью в воскресенье, 27 апреля, и в понедельник, 28 апреля, возможны заморозки до -3..-5°С, а дневная температура в воскресенье, 27 апреля, будет колебаться в диапазоне +3..+5°С, а на северо-востоке страны возможно выпадение мокрого снега.

Это крайне резкий перепад, ведь на ближайшие три дня Белгидромет спрогнозировал настоящую летнюю жару, причём с грозами:

• вторник, 22 апреля: ночью +8..+14°С (местами +4..+7°С), максимальная днём +23..+29°С;

• среда, 23 апреля: ночью +7..+14°С, максимальная днём от +16°С по северо-западу до +28°С по юго-востоку;

• четверг, 24 апреля: ночью +5..+11°С (по юго-востоку — до +14°С); максимальная днём +15..+22°С, по югу — до +25°С.

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