Любовь к танцам и степень по химии: 9 интересных фактов про Папу Римского Франциска 21.04.2025, 15:54

Фото: DELFI

Жизнь Папы Франциска была богатой на события и любопытные детали.

Жизнь Папы Франциска была богатой на события и любопытные детали.

Папа Римский Франциск (при рождении Хорхе Марио Бергольо) взошел на Святой Престол в марте 2013 года. Он был первым папой, который принадлежал к ордену иезуитов, и первым папой из Нового Света.

Сегодня Ватикан сообщил о смерти Папы Франциска. Ему было 88 лет. «Главред» делится интересными фактами из жизни понтифика.

1. Хорхе Бергольо был младшим из пяти детей - у него было четверо братьев и сестер. В юности он был большим поклонником танцев, в особенности танго. До своего обращении к Господу Бергольо работал уборщиком и вышибалой в ночном клубе. Имел диплом химика-технолога.

2. Франциск - 266-ой папа на Святом Престоле и первый понтифик, который взял себе имя «Франциск» - в честь святого Франциска Ассизского, которого почитают не только в католичестве, но и в остальных конфессиях христианства. Считается покровителем нищих, животных и природы.

3. В 1990 году дал святой обет Богоматери Кармельской - отказался от просмотра телевизора.

4. Его Святейшество был большим поклонником футбола. Он болел за аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» из Буэнос-Айреса, откуда родом и сам Франциск; с 2008 года был официальным членом клуба болельщиков этой команды.

5. После избрание его, как нового Папы Римского, Франциск отказался переезжать в Апостольский дворец (Дворец Сикста V) - резиденцию пап. Его резиденцией стал Дом святой Марфы (Domus Sanctae Marthae), где кардиналы Римско-католической церкви собираются на конклав. Фактически это - одна из пристроек, которая входит в комплекс Собора святого Петра в Ватикане.

6. Папа Франциск был весьма популярен в социальных сетях. В Х и Instagram на него было подписано в общей сложности более 60 миллионов человек.

7. Любил готовить, и в Ватикане часто готовил себе сам. Его любимым блюдом была банья кауда - горячий соус из оливкового масла, чеснока и анчоусов, в который обмакивают хлеб и овощи на манер фондю. Популярное блюдо в итальянском Пьемонте и французском Провансе.

8. Любимый фильм Папы Римского Франциска - «Дорога» (1954) режиссера Федерико Феллини.

9. Каждый день Его Святейшество произносил молитву святого Томаса Мора о сохранении хорошего чувства юмора и поддержания добродушного настроения. Она начинается со слов: «Господи, дай мне здоровье тела и хорошее настроение, чтобы я мог его сохранить». Понтифик был убежден, что грусть и уныние - черты которые не следует культивировать хорошему христианину.

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