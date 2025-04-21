В России засекретили суд с участием белорусского предприятия 21.04.2025, 16:02

Оно поставляет в РФ военную оптику.

Белорусское предприятие «Пеленг», которое поставляет России военную оптику, требует через суд более 3 млн рублей от российского производителя электроники. Последний в свою очередь тоже работает с Вооруженными силами РФ, пишет «Зеркало».

Суды на 3 млн рублей

В Арбитражном суде Ростовской области рассматривают сразу три иска от белорусского предприятия «Пеленг» к российскому научно-производственному комплексу «Бортовые интеллектуальные системы». Все они были поданы в январе этого года, следует из данных российского сайта «Электронное правосудие».

В общей сложности белорусский завод пытается взыскать сумму, эквивалентную чуть более чем 3 млн рублей (по курсу Нацбанка Беларуси на 21 апреля). В двух случаях — это задолженность по договорам, заключенным в январе и августе 2022 года, и еще в одном — за 2019-й.

Пока суд успел рассмотреть только одно дело из трех, однако делалось это в закрытом процессе, поэтому решение не опубличили.

Чем занимаются предприятия

«Бортовые интеллектуальные системы» производит радиоэлектронную аппаратуру, а также электронные печатные платы. Она работает с Вооруженными силами РФ.

Эта компания также участвовала вместе с другим в российском технологическом конкурсе в области создания беспилотных транспортных средств.

Сам «Пеленг» сотрудничает с российским военном-промышленным комплексом. В частности он отправляет в РФ прицелы для танков, боевых машин, противотанковых комплексов и систем ПВО, автоматов, минометов, гранатометов.

Напомним, предприятие «Пеленг» на 48,9% принадлежит государству. Из-за российской агрессии против Украины «Пеленг» находится под санкциями Евросоюза, США, Великобритании и Украины.

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