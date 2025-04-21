В России засекретили суд с участием белорусского предприятия
- 21.04.2025, 16:02
Оно поставляет в РФ военную оптику.
Белорусское предприятие «Пеленг», которое поставляет России военную оптику, требует через суд более 3 млн рублей от российского производителя электроники. Последний в свою очередь тоже работает с Вооруженными силами РФ, пишет «Зеркало».
Суды на 3 млн рублей
В Арбитражном суде Ростовской области рассматривают сразу три иска от белорусского предприятия «Пеленг» к российскому научно-производственному комплексу «Бортовые интеллектуальные системы». Все они были поданы в январе этого года, следует из данных российского сайта «Электронное правосудие».
В общей сложности белорусский завод пытается взыскать сумму, эквивалентную чуть более чем 3 млн рублей (по курсу Нацбанка Беларуси на 21 апреля). В двух случаях — это задолженность по договорам, заключенным в январе и августе 2022 года, и еще в одном — за 2019-й.
Пока суд успел рассмотреть только одно дело из трех, однако делалось это в закрытом процессе, поэтому решение не опубличили.
Чем занимаются предприятия
«Бортовые интеллектуальные системы» производит радиоэлектронную аппаратуру, а также электронные печатные платы. Она работает с Вооруженными силами РФ.
Эта компания также участвовала вместе с другим в российском технологическом конкурсе в области создания беспилотных транспортных средств.
Сам «Пеленг» сотрудничает с российским военном-промышленным комплексом. В частности он отправляет в РФ прицелы для танков, боевых машин, противотанковых комплексов и систем ПВО, автоматов, минометов, гранатометов.
Напомним, предприятие «Пеленг» на 48,9% принадлежит государству. Из-за российской агрессии против Украины «Пеленг» находится под санкциями Евросоюза, США, Великобритании и Украины.