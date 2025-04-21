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Обновление Google Maps раскрыло военный секрет Китая

  • 21.04.2025, 16:10
Обновление Google Maps раскрыло военный секрет Китая

Спутниковые снимки стали доступны всем пользователям.

Google Maps – это один из самых популярных сервисов картографии, которым каждый день пользуются миллионы людей. Программа предоставляет доступ к спутниковым снимкам каждого уголка планеты, что делает ее не только удобной для навигации, но и инструментом для аналитики и наблюдения, пишет издание «Коментарии».

Аналитик морской безопасности Алекс Лак просматривал обновленные карты от Google и обнаружил по меньшей мере шесть подлодок на базе подводного флота в городе Циндао, в частности речь идет об одной атомной подлодке типа SSBN, которая способна нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Также Лак отметил, что одна из подлодок находится на ремонте, тогда как другие находятся в акватории Циндао.

Китайские власти не комментировали снимки подлодок на Google.

Правительство США прогнозирует, что Китай располагает по меньшей мере 65 подлодками, включая те, которые могут нести ядерное оружие. В настоящее время Китай владеет примерно 600 ядерными боеголовками. Это значительно меньше, чем в США или России, в которых более 5000 ядерных боеголовок, однако арсенал Пекина продолжает расти.

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