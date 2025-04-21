«Такое для Беларуси очень жестко и, наверное, даже стыдно» 9 21.04.2025, 16:37

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Белорусы шокированы ценами и плохим картофелем.

Люди в Беларуси снимают тиктоки после покупок еды и рассказывают, сколько денег за нее отдали. Некоторые ролики шокируют высокими ценами и низким качеством продуктов, пишет «Белсат».

Одна из пользователей в подписи к видео пишет, что приходится выживать, а не жить. Она рассказывает, что за 74 рублей по сути «ничего не купила».

На эту сумму у нее получилось приобрести следующие продукты: чай, небольшой кусок сальтисона, сахар, крем-сыр, консервированный горошек и тунец, сардельки, зелень, гречку, макароны, сыр, яйца и огурцы, сметану и одну скумбрию горячего копчения.

«Всё, товарищи, 74 рубля, с учетом того, что еще мясо не покупала. Я, честно, в шоке», – говорит женщина.

Другие продолжают жаловаться на цены на картофель. Мужчина рассказывает, что в конце марта за 18 килограммов отдал 55 рублей. Картофель выглядит очень хорошо, но такие покупки для мужчины «несколько непривычны».

«Продавец сказал, что это еще не последняя цена, не самая высокая», – отмечает он.

А на прошлой неделе одна из покупательниц отдала за небольшой пакет картошки 5 рублей и очень недовольна. Пакет был непрозрачный, а под ним спрятан мелкий картофель очень плохого качества.

«Такое, конечно, для Беларуси очень жестко и, наверное, даже стыдно», – говорит женщина.

Еще одна женщина шокирована ценами на помидоры в гипермаркете «Гиппо». Томат черри предлагают купить по 37,99 рублей за килограмм, а сливообразные помидоры – по 31,16 рублей за килограмм.

Женщина иронизирует, что 11 рублей за килограмм недозрелых помидоров, похоже, было еще дешево.

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