Украинские военные впервые уничтожили редкую инженерную машину россиян
- 21.04.2025, 16:40
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Подобная техника имеет стратегическое значение для наступления.
Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили инженерную машину из состава российского комплекса развертывания временных дорог (КРВД).
Об этом сообщила пресс-служба бригады, обнародовав соответствующие фото. Как пишет «Милитарный», это первый зафиксированный случай ликвидации техники такого типа с начала полномасштабного вторжения РФ.
По данным военных, машину уничтожили 9 апреля при попытке российских войск навести переправу через реку Черный Жеребец. Для поражения цели применили FPV-дроны. В результате атаки техника заблокировала потенциальную переправу, делая невозможным продвижение вражеской бронетехники на этом участке фронта.
В то же время 20 апреля, воспользовавшись относительным затишьем «пасхального перемирия», россияне предприняли попытки расчистить место переправы. Согласно сообщению, к операции привлекли более десяти солдат и спецтехники. В ВСУ отмечают, что из-за действующего приказа открывать ответный огонь, эти действия врага проходили в условиях ограниченного реагирования с украинской стороны.