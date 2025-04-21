Как пошлины Трампа могут повлиять на продажи автомобилей в Беларуси 2 21.04.2025, 16:50

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Доля китайского автопрома на белорусском рынке может измениться.

Обострение торговой войны между США и Китаем может привести к снижению цен на поставляемые в Беларусь китайские автомобили. Такое предположение сделал председатель правления Автомобильной ассоциации БАА Сергей Варивода.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе итоговой пресс-конференции БАА, он отметил, что если США будут сохранять высокие тарифы на автомобили из Китая, то продажи последних на американском рынке снизятся.

И китайским компаниям придется перенаправить часть произведенных для американского рынка машин в другие страны. При этом их цена для некоторых рынков может снизиться.

Есть все основания полагать, что избыток производимых автомобилей может на более комфортных условиях (то есть по более низким ценам) поступать на те рынки, где условия работы более благоприятные. В том числе и на рынки стран Евразийского экономического союза», — прокомментировал глава БАА.

По данным ассоциации, доля китайского автопрома на белорусском рынке растет уже несколько лет. Если в 2022 году из общего количества брендов, представленных в Беларуси, китайские составляли только 14%, то в 2023-м — уже 55%, а в 2024-м — 67% из 21 марки автомобилей.

Из 100 моделей, продававшихся в Беларуси в прошлом году, 63% были китайскими. В 2022-м их было 14%.

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