Можно ли жарить шашлыки во дворе многоэтажки 2 21.04.2025, 17:07

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Ответ вас удивит.

Шашлыки во дворе могут стать реальностью не только для владельцев частных домов, но и для жильцов квартир.

Оказывается, законодательство о пожарной безопасности не запрещает разжигать мангалы во дворах жилых домов – именно к таким и относятся многоэтажки, пишет «Точка».

Но перед тем, как закупаться углями и мясом, изучите правила, которые нужно соблюдать, чтобы не получить штраф.

Постоянный контроль

В МЧС напоминают, что в первую очередь нужно расчистить место, где будет стоять мангал, от горючих веществ и материалов, сухой растительности.

За огнем обязательно необходимо постоянно следить, искры не должны попадать на горючие элементы зданий, материалы и вещества.

«Главное – следить за искрами, потому что, если поднимется ветер, они могут стать причиной пожара. И если из-за вашего костра будет причинен какой-либо ущерб (загорится скамейка или автомобиль соседа), отвечать придется по всей строгости закона», – предупреждают спасатели.

Огнетушитель под рукой

Рядом с мангалом поставьте большое ведро воды или огнетушитель, чтобы в случае чего быстро отреагировать и потушить возгорание.

В конце приготовления шашлыка обязательно залейте угли водой, пока они полностью не перестанут тлеть.

Кто может установить запрет

Законодательством страны разведение мангалов в дворах жилых домов не запрещено. Но это может быть сделано решением местных властей.

Также стоит внимательно изучить внутренние документы жилищных кооперативов или товариществ собственников: туда может быть включен пункт о запрете.

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