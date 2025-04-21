Можно ли жарить шашлыки во дворе многоэтажки

Можно ли жарить шашлыки во дворе многоэтажки2
- 21.04.2025, 17:07
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Ответ вас удивит.
Шашлыки во дворе могут стать реальностью не только для владельцев частных домов, но и для жильцов квартир.
Оказывается, законодательство о пожарной безопасности не запрещает разжигать мангалы во дворах жилых домов – именно к таким и относятся многоэтажки, пишет «Точка».
Но перед тем, как закупаться углями и мясом, изучите правила, которые нужно соблюдать, чтобы не получить штраф.
Постоянный контроль
В МЧС напоминают, что в первую очередь нужно расчистить место, где будет стоять мангал, от горючих веществ и материалов, сухой растительности.
За огнем обязательно необходимо постоянно следить, искры не должны попадать на горючие элементы зданий, материалы и вещества.
«Главное – следить за искрами, потому что, если поднимется ветер, они могут стать причиной пожара. И если из-за вашего костра будет причинен какой-либо ущерб (загорится скамейка или автомобиль соседа), отвечать придется по всей строгости закона», – предупреждают спасатели.
Огнетушитель под рукой
Рядом с мангалом поставьте большое ведро воды или огнетушитель, чтобы в случае чего быстро отреагировать и потушить возгорание.
В конце приготовления шашлыка обязательно залейте угли водой, пока они полностью не перестанут тлеть.
Кто может установить запрет
Законодательством страны разведение мангалов в дворах жилых домов не запрещено. Но это может быть сделано решением местных властей.
Также стоит внимательно изучить внутренние документы жилищных кооперативов или товариществ собственников: туда может быть включен пункт о запрете.