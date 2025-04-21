закрыть
21 апреля 2025, понедельник, 18:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Ощутимый ответ для россиян»: ВСУ похвастались удачным ударом по РФ

  • 21.04.2025, 17:13
  • 1,764
«Ощутимый ответ для россиян»: ВСУ похвастались удачным ударом по РФ

Атакована важная локация россиян в Курской области.

Украинская авиация нанесла успешный удар по важной вражеской локации в Курской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Как отмечается, 19 апреля Воздушные Силы ВСУ запустили ударные дроны по оккупантам в районе населенного пункта Теткино.

Враг использовал соответствующий объект для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов.

В результате атаки украинцы ликвидировали до 20 операторов беспилотников.

Генштаб ВСУ отметил, что этот удар стал ощутимым ответом для россиян на их действия против украинской армии.

«Вооруженные Силы Украины будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры оккупантов. Ни одно военное преступление не останется безнаказанным. Продолжение следует...», - добавили военные.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов
Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип
Пять регионов и сделка в придачу
Пять регионов и сделка в придачу