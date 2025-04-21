Ограничения на посещение лесов введены почти во всех районах Беларуси
- 21.04.2025, 17:28
В стране установилась необычно теплая погода.
В Беларуси установилась необычно теплая погода, при этом количество осадков минимально, что создает пожароопасную обстановку в лесных массивах.
Лишь один район в Беларуси не обременен ограничениями и запретами на посещение лесов, следует из интерактивной карты Минлесхоза на сайте ведомства. Этим районом является Лунинецкий в Брестской области.
Также на карте присутствует один район, помеченный красным цветом – Хойникский на Гомельщине, что говорит о запрете походов в лес.
Все остальные районы шести областей страны – «желтые», а значит, в лес ходить можно, но с рядом ограничений.
При введении ограничений в лес заходить можно, однако запрещено въезжать в него на автомобиле. Также нельзя разводить костры и проводить массовые мероприятия – например, турслеты и коллективные выезды с палатками.