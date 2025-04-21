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Ограничения на посещение лесов введены почти во всех районах Беларуси

  • 21.04.2025, 17:28
Ограничения на посещение лесов введены почти во всех районах Беларуси

В стране установилась необычно теплая погода.

В Беларуси установилась необычно теплая погода, при этом количество осадков минимально, что создает пожароопасную обстановку в лесных массивах.

Лишь один район в Беларуси не обременен ограничениями и запретами на посещение лесов, следует из интерактивной карты Минлесхоза на сайте ведомства. Этим районом является Лунинецкий в Брестской области.

Также на карте присутствует один район, помеченный красным цветом – Хойникский на Гомельщине, что говорит о запрете походов в лес.

Все остальные районы шести областей страны – «желтые», а значит, в лес ходить можно, но с рядом ограничений.

При введении ограничений в лес заходить можно, однако запрещено въезжать в него на автомобиле. Также нельзя разводить костры и проводить массовые мероприятия – например, турслеты и коллективные выезды с палатками.

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