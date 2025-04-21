Уровень пыльцы в Беларуси достиг критической отметки

Уровень пыльцы в Беларуси достиг критической отметки1
- 21.04.2025, 17:43
Зацвели береза и ольха.
Вместе с приходом весеннего тепла начался не самый приятный для многих людей период в году, пишет «Точка».
В Беларуси зацвели береза и ольха, из-за чего уровень пыльцы в воздухе бьет рекорды и уже достиг «красных» значений.
Согласно данным мониторинговых сервисов, уже с 21 апреля наша страна попала в облако пыльцы от этих деревьев.
Такое положение дел сохранится до 23 апреля, когда активность немного спадет.
Ближе к концу недели дышать станет чуть легче, но ненадолго.
Уже 26 и 27 апреля вся Беларусь вновь окажется окутана пыльцой, уровень которой достигнет «красных» значений.
Главная угроза – береза, а вот из-за ольхи неудобств люди могут почти не почувствовать. Ожидается, что активность упадет уже на следующей неделе.