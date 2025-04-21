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Уровень пыльцы в Беларуси достиг критической отметки

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  • 21.04.2025, 17:43
Уровень пыльцы в Беларуси достиг критической отметки

Зацвели береза и ольха.

Вместе с приходом весеннего тепла начался не самый приятный для многих людей период в году, пишет «Точка».

В Беларуси зацвели береза и ольха, из-за чего уровень пыльцы в воздухе бьет рекорды и уже достиг «красных» значений.

Согласно данным мониторинговых сервисов, уже с 21 апреля наша страна попала в облако пыльцы от этих деревьев.

Такое положение дел сохранится до 23 апреля, когда активность немного спадет.

Ближе к концу недели дышать станет чуть легче, но ненадолго.

Уже 26 и 27 апреля вся Беларусь вновь окажется окутана пыльцой, уровень которой достигнет «красных» значений.

Главная угроза – береза, а вот из-за ольхи неудобств люди могут почти не почувствовать. Ожидается, что активность упадет уже на следующей неделе.

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