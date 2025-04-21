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Арина Соболенко осталась без Porsche

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  • 21.04.2025, 18:09
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Арина Соболенко осталась без Porsche

Белорусская теннисистка проиграла финал турнира в Штутгарте.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в финале турнира в немецком Штутгарте 21 апреля уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко.

Поединок завершился в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 в пользу Остапенко.

Встреча продлилась 1 час 26 минут. Решающим компонентом, в котором Соболенко уступила сопернице, стала игра на собственной подаче.

Турнир в Штутгарте не покоряется Арине: в Германии она проиграла уже четыре финала.

А бороться есть за что: за победу, помимо призовых в $950 тыс., организаторы дарят спорткар Porsche Macan Turbo.

После упущенного в очередной раз трофея Соболенко сыронизировала, что такой авто ей остается только купить.

— Каждый год мы надеемся получить машину, чтобы погонять на ней в Майами. Но не в этом году. Так что у вас, ребята, нет машины, ха-ха. Вам придется купить одну машину. Надеюсь, в следующем финале мы выступим лучше, — сказала Соболенко на корте после матча.

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