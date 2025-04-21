Начался пожар возле Ольманских болот 21.04.2025, 19:05

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Его уже тушат с вертолетов.

Авиаторы МЧС работают на лесном пожаре около деревни Старина Столинского района, сообщили в МЧС. Старина расположена в пойме реки Льва — соседней местности с Ольманскими болотами.

«Вертолеты авиации МЧС МИ-8 и Ми-17 уже совершили 22 сброса (77 тонн) воды. Для осуществления мониторинга обстановки к месту возгорания направлен и вертолет Ми-2», — сообщили в МЧС.

Там добавили, что тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченностью местности.

За прошедшие сутки в Беларуси произошли десятки природных пожаров, из них девять лесных и один торфяной. Тушением последнего возле деревни Малые Селютичи Петриковского района занимаются более 40 человек, удалось локализовать площадь в 10 га, торф же залегает на глубине 2,5 метров.

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