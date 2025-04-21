В Бразилии президент футбольного клуба подрался с маскотом

В Бразилии президент футбольного клуба подрался с маскотом1
- 21.04.2025, 19:07
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Видеофакт.
Во время матча четвертого дивизиона чемпионата штата Сан-Паулу в Бразилии между командами Барбаренсе и Аракатуба (4:0) произошла драка, передает New Voice.
Антигероем эпизода стал талисман хозяев. Мужчина в костюме льва во время перерыва вышел на поле и начал провоцировать фанатов соперников, показывая непристойные жесты.
Президент Аракатубы Родриго Силва выбежал на поле, чтобы вмешаться в эту ситуацию. Функционер ударил маскота кулаком в голову.
Для избежания массовой драки вмешалась полиция.
Стоит отметить, что главный арбитр встречи удалил талисмана, показав ему красную карточку.
E o mascote do União Barbarense, que provocou a torcida do Araçatuba, tomou um soco do presidente rival e foi expulso pelo árbitro na semifinal da quarta divisão de São Paulo? pic.twitter.com/DAeFzFSNDE— ge (@geglobo) April 20, 2025