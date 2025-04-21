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В Бразилии президент футбольного клуба подрался с маскотом

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  • 21.04.2025, 19:07
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В Бразилии президент футбольного клуба подрался с маскотом

Видеофакт.

Во время матча четвертого дивизиона чемпионата штата Сан-Паулу в Бразилии между командами Барбаренсе и Аракатуба (4:0) произошла драка, передает New Voice.

Антигероем эпизода стал талисман хозяев. Мужчина в костюме льва во время перерыва вышел на поле и начал провоцировать фанатов соперников, показывая непристойные жесты.

Президент Аракатубы Родриго Силва выбежал на поле, чтобы вмешаться в эту ситуацию. Функционер ударил маскота кулаком в голову.

Для избежания массовой драки вмешалась полиция.

Стоит отметить, что главный арбитр встречи удалил талисмана, показав ему красную карточку.

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