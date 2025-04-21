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Лукашенко приказал ограничить строительство жилья в Минске и областных центрах

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  • 21.04.2025, 19:39
  • 1,118
Лукашенко приказал ограничить строительство жилья в Минске и областных центрах

Диктатор заявил, что после этого люди начнут жить в деревнях.

Прекратить «бездумно строить и стягивать людей в крупные города» поручил узурпатор Александр Лукашенко.

Об этом сообщает его пресс-служба.

«Вообще нам надо серьезно перестроиться — и в области, во всех областях, и в стране и строить только по заказу жилье. А люди что хотят, то строят — за свой счет», — сказал диктатор.

«Как только мы ограничим строительство жилья в Минске и областных центрах, люди сюда приедут жить. А чего тут не жить?», — отметил Лукашенко.

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