Лукашенко приказал ограничить строительство жилья в Минске и областных центрах

Лукашенко приказал ограничить строительство жилья в Минске и областных центрах3
- 21.04.2025, 19:39
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Диктатор заявил, что после этого люди начнут жить в деревнях.
Прекратить «бездумно строить и стягивать людей в крупные города» поручил узурпатор Александр Лукашенко.
Об этом сообщает его пресс-служба.
«Вообще нам надо серьезно перестроиться — и в области, во всех областях, и в стране и строить только по заказу жилье. А люди что хотят, то строят — за свой счет», — сказал диктатор.
«Как только мы ограничим строительство жилья в Минске и областных центрах, люди сюда приедут жить. А чего тут не жить?», — отметил Лукашенко.