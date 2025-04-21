Доллар рухнул к минимуму за три года 1 21.04.2025, 19:42

Американская валюта падает на фоне нападок Трампа в адрес главы ФРС.

Американский доллар упал до трехлетнего минимума на фоне угроз президента США Дональда Трампа в адрес председателя ФРС Джерома Пауэлла, сообщил CNBC. В понедельник Трамп снова раскритиковал Пауэлла, назвав председателя ФРС «мистером Слишком Поздно» и «крупным неудачником» в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, сообщил телеканал.

Трамп призвал главу регулятора снизить процентные ставки прямо сейчас. «Многие призывают к упреждающему снижению ставок», — написал Трамп, отметив, что цены на энергоносители и многие продукты существенно снизились. По его словам, инфляции в США может почти не быть, но может быть замедление экономики, если Пауэлл не снизит ставки сейчас. Трамп также отметил, что ЕЦБ уже снизил процентные ставки семь раз.

В понедельник, 21 апреля, индекс доллара DXY, который показывает стоимость американской валюты по отношению к валютам шести других стран — основных торговых партнеров США, на минимуме упал до 97,92 пункта. Это самый низкий уровень с марта 2022 года. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. Индекс рассчитывает Intercontinental Exchange (ICE).

По состоянию на 19:03 по Минску индекс DXY снижался на 1% — до 98,37 пункта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com