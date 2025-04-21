Лебеди из покрышек, пальмы из пластика: можно ли украшать дворы подобным? 2 21.04.2025, 19:57

Коммунальники дали рекомендации.

Украшательство дворов разного рода формами из отслуживших свой срок покрышек – не лучшее решение.

Автомобильные шины относятся в Беларуси к отходам 3-го класса опасности из-за пожароопасного свойства — горючести. А покрышка, оставленная на земле, начинает медленно разлагаться и выделяет около 15 наименований токсичных химических веществ, пишет smartpress.by.

В Беларуси нет отдельного закона, как в России, по которому дают штрафы за украшение дворов старыми шинами. Однако оставлять покрышки можно только в предусмотренных для этого местах. В противном случае грозит административная ответственность. В КоАП Беларуси есть две подходящие статьи: «Нарушение правил пользования жилыми помещениями» и «Нарушение законодательства об обращении с отходами». По обеим предусмотрены штрафы. Для физлиц это до 20 (840 рублей) и до 30 (1 260 рублей) базовых величин соответственно.

Коммунальники поясняют, что заполнять дворовую территорию объектами из шин и пластиковых бутылок (пластик тоже токсичен) не стоит. Использовать лучше безвредные дерево или камень.

Мягкие игрушки в качестве украшений – тоже плохая идея. Во-первых, они собирают пыль, а многие в наше время страдают аллергией на нее, в том числе дети. Малыши непременно захотят потрогать плюшевого медведя на скамейке или поиграть с ним. В это же время на игрушку уже могли принести паразитов собаки или коты (последние и вовсе могли ее пометить).

Старые покрышки в Беларуси собирают и перерабатывают. Из них делают материал для стадионов, дорожных покрытий и детских площадок.

Сдать их можно в центры для раздельного сбора коммунальных отходов потребления, на СТО (но принимают не все, нужно уточнять), в гаражных кооперативах, в пунктах приема.

Как избавиться от старых шин, чтобы не получить штраф, мы рассказывали здесь.

С 2009 года в белорусских дворах начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора. Желтые контейнеры предназначены для пластика, вот туда и выбрасывайте пластиковые бутылки. К слову, если не сортировать отходы, есть угроза получить штраф.

Лучше всего сажать во дворах цветы – эта эстетика нравится почти всем.

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