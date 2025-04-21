Украина, Франция, Великобритания и США проведут переговоры об условиях прекращения огня
- 21.04.2025, 20:05
Встреча состоится 23 апреля в Лондоне.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, в Лондоне пройдет четырехсторонняя встреча с участием представителей Украины, Великобритании, США и Франции.
«Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира», — написал Зеленский в соцсети Х в понедельник, 21 апреля, после разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Президент Украины поблагодарил всех международных партнеров за оказанную поддержку и подчеркнул, что безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к установлению мира.