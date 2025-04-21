Украина, Франция, Великобритания и США проведут переговоры об условиях прекращения огня 21.04.2025, 20:05

Встреча состоится 23 апреля в Лондоне.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, в Лондоне пройдет четырехсторонняя встреча с участием представителей Украины, Великобритании, США и Франции.

«Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира», — написал Зеленский в соцсети Х в понедельник, 21 апреля, после разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Президент Украины поблагодарил всех международных партнеров за оказанную поддержку и подчеркнул, что безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к установлению мира.

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