Шимпанзе впервые попали на видео во время «вечеринки» с алкоголем 9 21.04.2025, 20:18

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Приматы «употребляли» алкоголь в парке в Гвинее-Бисау.

Зоологи наблюдали, как дикие шимпанзе в национальном парке Кантаньес в Гвинее-Бисау делятся ферментированными фруктами, содержащими этанол, пишет «Хайтек».

Исследователи из Эксетерского университета впервые зафиксировали на видео, как дикие шимпанзе употребляют и делятся ферментированными плодами африканского хлебного дерева, которые содержат этанол. Результаты исследования указывают на возможность эволюционного происхождения традиций совместного употребления алкоголя.

С помощью камер, активируемых движением, установленных в национальном парке Кантаньес в Гвинее-Бисау, ученые зафиксировали 10 случаев, когда шимпанзе собирались на «вечеринки»: делились ферментированными фруктами. Лабораторный анализ подтвердил, что фрукты содержали этанол с концентрацией до 0,61%.

«Мы знаем, что употребление алкоголя у людей приводит к выбросу дофамина и эндорфинов, а также к возникновению чувства счастья и расслабления. Мы также знаем, что совместное употребление алкоголя, в том числе посредством таких традиций, как застолья, помогает формировать и укреплять социальные связи», — рассказала соавтор исследования из Центра экологии и охраны природы Эксетерского университета Анна Боуленд.

Хотя содержание алкоголя в отдельных фруктах относительно невелико, исследователи отмечают, что это может быть «вершиной айсберга», учитывая, что от 60 до 85% рациона шимпанзе составляют фрукты. Таким образом, даже низкий уровень алкоголя в отдельных продуктах может привести к значительному суммарному потреблению этанола.

Важная особенность наблюдения — неожиданное социальное поведение приматов. «Шимпанзе не делятся едой постоянно, поэтому такое поведение с ферментированными фруктами может быть важным», — подчеркивает доктор Кимберли Хокингс, соавтор исследования.

Ученые продолжат наблюдения, чтобы понять, намеренно ли шимпанзе ищут фрукты, содержащие этанол, и как организм приматов перерабатывает алкоголь. Они подчеркивают, что шимпанзе вряд ли «напиваются» в привычном для людей понимании, поскольку это снизило бы их шансы на выживание.

Однако открытия молекулярной адаптации, значительно увеличившей метаболизм этанола у общего предка африканских обезьян, предполагают, что употребление в пищу ферментированных фруктов может иметь древние корни у разных видов, включая людей и шимпанзе.

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