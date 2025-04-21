СМИ: Япония будет оказывать помощь украинской разведке 21.04.2025, 20:22

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Киев хочет стать независимым от США, если Вашингтон снова прервет разведывательную помощь.

Институт пионеров космоса (iQPS) при Университете Кюсю (японский производитель и оператор спутников) будет предоставлять Главному управлению разведки при Минобороны Украины геопространственные снимки с применением радара с синтезированной апертурой (SAR). Соответствующее соглашение было подписано на прошлой неделе, пишет Intelligence Online.

Отмечается, что переговоры между властями Украины и Японии на этот счет начались в конце февраля, а усилились когда 6 марта США отстранили своего помощника по разведке в Украине. Позже Вашингтон возобновил свою поддержку, но переговоры продолжились.

У японской компании, которая будет помогать ГУР, пять спутников наблюдения SAR на орбите, еще один планируют запустить до конца 2026 года. Однако обе стороны дали себе два-три месяца, чтобы установить инструменты программирования и приема на платформу ГУР.

Кроме того, Япония выделит Киеву $1 млрд. Деньги должны пойти на компенсацию потери финансовой поддержки от США.

Сейчас украинская разведка работает над тем, чтобы стать независимой от американских изображений, если Вашингтон снова прервет помощь. Как указывают журналисты, будущее Украины в вопросе радаров благодаря iQPS становится ярче. Ранее радиолокационные изображения Украине пообещала предоставить финская компания Iceye и Германия (SAR-Lupe и SARah). Также их будет предоставлять Италия (Cosmo-SkyMed и Cosmo-SkyMed 2).

"В сочетании эти возможности могут потенциально передавать больше радиолокационных изображений, чем то, что Национальное разведывательное управление США предоставляло ранее собственные средства и через приобретение у коммерческих операторов Capella Space и Umbra", — отмечают в Intelligence Online.

Однако у Украины нет всей необходимой оптики. Несмотря на доступ к спутникам Pléiades Neo европейской Airbus Group и расширенным правам на изображение с французских спутников, Украине значительно не хватает того, что предоставляли США, либо напрямую, либо через доступ к коммерческим изображениям от Maxar и BlackSky.

Сейчас, как пишут журналисты, нет ни одного европейского оператора, который может предоставить оптические спутниковые изображения на уровне американских компаний. Даже после официального возобновления передачи данных в начале марта Вашингтон продолжает ограничивать данные, касающиеся российской территории.

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