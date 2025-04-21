Белорус Шкурин не забил пенальти в матче «Легия» — «Лехия»
- 21.04.2025, 20:41
В добавленное время его команда сумела вырвать победу.
Белорусский форвард варшавской «Легии» Илья Шкурин не реализовал пенальти в домашнем матче чемпионата Польши с гданьской «Лехией».
Шкурин исполнял одиннадцатиметровый на 52-й минуте при счете 1:1. Его удар парировал вратарь Шимон Вайраух.
«Легия» в итоге сумела одержать победу в матче, забив в добавленное время - 2:1.
После перехода из мелецкой «Стали» Шкурин провел 10 матчей за «Легию» во всех турнирах. В них он оформил 1+2 по системе «гол+пас».
«Легия» идет 5-й в таблице Экстракласы.
Ilya Shkurin i lekcja podawania piłki do bramkarza z karnego w meczu Legii z Lechią 🎬 pic.twitter.com/xNliTQo7Uz— włochu (@wlochu_6) April 21, 2025