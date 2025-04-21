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Белорус Шкурин не забил пенальти в матче «Легия» — «Лехия»

  • 21.04.2025, 20:41
Белорус Шкурин не забил пенальти в матче «Легия» — «Лехия»

В добавленное время его команда сумела вырвать победу.

Белорусский форвард варшавской «Легии» Илья Шкурин не реализовал пенальти в домашнем матче чемпионата Польши с гданьской «Лехией».

Шкурин исполнял одиннадцатиметровый на 52-й минуте при счете 1:1. Его удар парировал вратарь Шимон Вайраух.

«Легия» в итоге сумела одержать победу в матче, забив в добавленное время - 2:1.

После перехода из мелецкой «Стали» Шкурин провел 10 матчей за «Легию» во всех турнирах. В них он оформил 1+2 по системе «гол+пас».

«Легия» идет 5-й в таблице Экстракласы.

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