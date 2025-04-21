Люксембург и Исландия передали Украине технику на 2 млн евро
- 21.04.2025, 20:55
Для улучшения связи в ВСУ.
Украина получила от так называемой IT-коалиции поставку оборудования общей стоимостью почти 2 миллиона евро. Помощь для ВСУ профинансировали Люксембург и Исландия.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Европейские партнеры передали Министерству обороны Украины средства, необходимые для улучшения связи украинских военных на фронте. В них вошли:
3 288 точек доступа различных моделей
500 маршрутизаторов
460 зарядных станций с солнечными панелями
872 телефона.
«Спасибо странам ИТ-коалиции за усиление технологической устойчивости нашего войска. С этим оборудованием мы увеличим возможности для качественной и надежной связи в Вооруженных силах Украины, что очень важно на линии боевого соприкосновения», - отметила по поводу поддержки заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Следует добавить, что это уже третья поставка от ИТ-коалиции в 2025 году. В январе этого года в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью 3,3 миллиона евро, а в феврале — на 7.5 миллиона евро.