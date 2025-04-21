закрыть
21 апреля 2025, понедельник, 21:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Люксембург и Исландия передали Украине технику на 2 млн евро

  • 21.04.2025, 20:55
Люксембург и Исландия передали Украине технику на 2 млн евро

Для улучшения связи в ВСУ.

Украина получила от так называемой IT-коалиции поставку оборудования общей стоимостью почти 2 миллиона евро. Помощь для ВСУ профинансировали Люксембург и Исландия.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Европейские партнеры передали Министерству обороны Украины средства, необходимые для улучшения связи украинских военных на фронте. В них вошли:

3 288 точек доступа различных моделей

500 маршрутизаторов

460 зарядных станций с солнечными панелями

872 телефона.

«Спасибо странам ИТ-коалиции за усиление технологической устойчивости нашего войска. С этим оборудованием мы увеличим возможности для качественной и надежной связи в Вооруженных силах Украины, что очень важно на линии боевого соприкосновения», - отметила по поводу поддержки заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Следует добавить, что это уже третья поставка от ИТ-коалиции в 2025 году. В январе этого года в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью 3,3 миллиона евро, а в феврале — на 7.5 миллиона евро.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов
Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип
Пять регионов и сделка в придачу
Пять регионов и сделка в придачу