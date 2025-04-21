Вскоре на небе появится «космический смайл»
- 21.04.2025, 21:04
Когда его можно увидеть.
На рассвете 25 апреля при безоблачном небе и чистом горизонте, можно будет увидеть «космическую улыбку», которую образуют Венера, Сатурн и Луна, сообщило NASA в своей подборке интересных космических явлений месяца. Астрономы рекомендуют начать наблюдение примерно за 45 минут до рассвета.
Эффект улыбки в издании Live Science объясняют тем, что на момент тройного соединения будет фаза ниспадающего полумесяца, поэтому мы будем видеть спутник Земли в форме серпа. NASA сообщает, что на небе в это время можно будет увидеть еще Меркурий. Последний хоть и будет ярко просматриваться, но расположится ближе к линии горизонта.
Уникальность события состоит в том, что три небесных тела располагаются на небосводе визуально очень близко друг к другу. К примеру, в конфигурацию тройного соединения встают еще Юпитер, Сатурн и Солнце. В последний раз это было в 80-х годах прошлого века, а в будущем произойдет в 2239 году.