закрыть
21 апреля 2025, понедельник, 21:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вскоре на небе появится «космический смайл»

  • 21.04.2025, 21:04
Вскоре на небе появится «космический смайл»

Когда его можно увидеть.

На рассвете 25 апреля при безоблачном небе и чистом горизонте, можно будет увидеть «космическую улыбку», которую образуют Венера, Сатурн и Луна, сообщило NASA в своей подборке интересных космических явлений месяца. Астрономы рекомендуют начать наблюдение примерно за 45 минут до рассвета.

Эффект улыбки в издании Live Science объясняют тем, что на момент тройного соединения будет фаза ниспадающего полумесяца, поэтому мы будем видеть спутник Земли в форме серпа. NASA сообщает, что на небе в это время можно будет увидеть еще Меркурий. Последний хоть и будет ярко просматриваться, но расположится ближе к линии горизонта.

Уникальность события состоит в том, что три небесных тела располагаются на небосводе визуально очень близко друг к другу. К примеру, в конфигурацию тройного соединения встают еще Юпитер, Сатурн и Солнце. В последний раз это было в 80-х годах прошлого века, а в будущем произойдет в 2239 году.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов
Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип
Пять регионов и сделка в придачу
Пять регионов и сделка в придачу