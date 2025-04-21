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Белорусы прощаются с Папой Римским

  • 21.04.2025, 21:51
Белорусы прощаются с Папой Римским

Фоторепортаж.

В понедельник утром — на следующий день после Пасхи — не стало Папы Римского Франциска. Ему было 88 лет. В последнее время он серьезно болел, проведя около 40 дней в больнице. Тем временем белорусские верующие прощаются с понтификом и несут в храмы цветы.

В столичном Архикафедральном соборе Девы Марии выставили портрет понтифика. Верующие молятся рядом и оставляют цветы.

— Учора мы з радасцю ўсклікалі пра змёртвыхпаўстанне Пана нашага Езуса Хрыста. І ўчора мы яшчэ маглі назіраць па нашым тэлебачанні благаслаўленне папы Францішка Urbi et Orbi — «Гораду і свету», падчас якога ён прасіў нас, заклікаў, каб мы былі пасхальнымі людзьмі, каб мы жылі ў веры, любові і ў надзеі. Сёння рана, у 7:35, біскуп Рыма Францішак вярнуўся ў дом Айца, — обратился к присутствующим митрополит Юзеф Станевский.

А в 15:00 в храме началась служба, посвященная папе Франицску. Ее возглавил митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Юзеф Станевский.

«Онлайнер» опубликовал фоторепортаж.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
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