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В Вашингтоне обокрали министра внутренней безопасности

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  • 21.04.2025, 21:54
В Вашингтоне обокрали министра внутренней безопасности

Неизвестный украл сумку с деньгами и документами.

В воскресенье вечером во время ужина в ресторане в центре Вашингтона, округ Колумбия, министр внутренней безопасности США Кристи Ноем стала жертвой вора, пишет ABC News.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, Секретная служба, обеспечивающая безопасность Ноем, просмотрела записи камер наблюдения в ресторане и увидела, как неизвестный белый мужчина в медицинской маске украл сумку и покинул ресторан.

В сумке министра были водительские права, лекарства, ключи от квартиры, пропуск в Департамент национальной безопасности, косметичка, чистые чеки и около трех тысяч долларов наличными.

Представитель Департамента сказал, что Ноем имела при себе большую сумму наличных, «чтобы угостить свою семью ужином и порадовать пасхальными подарками».

Когда ее спросили о краже, Ноем признала инцидент и сказала, что вор до сих пор не найден.

До прихода в администрацию Ноем была губернатором Южной Дакоты, а раньше – членом Палаты представителей. Как министр внутренней безопасности, Кристи Ноем руководит отделом, отвечающим за национальную безопасность. В ее обязанности входит пограничный контроль и иммиграция, защита от терроризма и кибербезопасность.

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