Трое белорусов поймали рыбы на 118 400 рублей
- 21.04.2025, 22:05
На них завели уголовное дело.
Трое приятелей отправились ловить рыбу — уловом оказались 42 рыбы. Ущерб окружающей среде от этой рыбалки оценили в 118 400 рублей, на мужчин завели уголовное дело. Подробности рассказали в Следственном комитете.
Сообщается, что вечером 17 апреля трое приятелей — им 30, 35 и 42 года — отправились на Днепр ловить рыбу вблизи деревни Старая Трасна (Быховский район, Могилевская область). Они установили сети и договорились вернуться за уловом через день.
— На следующий день, пока один стоял на шухере, двое других извлекали сети из воды. Как раз в этот момент браконьеры попали в поле зрения сотрудников районной инспекции охраны животного и растительного мира и были задержаны с поличным, — сообщают в Следственном комитете.
Отмечается, что среди пойманной рыбы оказалась плотва, лещ, окунь речной, щука, линь, язь и серебряный карась — всего 42 особи рыбы. Причиненный вред окружающей среде оценили в 118 400 рублей.
Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче рыбы, возможная мера пресечения — заключение под стражу.