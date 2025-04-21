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Трое белорусов поймали рыбы на 118 400 рублей

  • 21.04.2025, 22:05
Трое белорусов поймали рыбы на 118 400 рублей

На них завели уголовное дело.

Трое приятелей отправились ловить рыбу — уловом оказались 42 рыбы. Ущерб окружающей среде от этой рыбалки оценили в 118 400 рублей, на мужчин завели уголовное дело. Подробности рассказали в Следственном комитете.

Сообщается, что вечером 17 апреля трое приятелей — им 30, 35 и 42 года — отправились на Днепр ловить рыбу вблизи деревни Старая Трасна (Быховский район, Могилевская область). Они установили сети и договорились вернуться за уловом через день.

— На следующий день, пока один стоял на шухере, двое других извлекали сети из воды. Как раз в этот момент браконьеры попали в поле зрения сотрудников районной инспекции охраны животного и растительного мира и были задержаны с поличным, — сообщают в Следственном комитете.

Отмечается, что среди пойманной рыбы оказалась плотва, лещ, окунь речной, щука, линь, язь и серебряный карась — всего 42 особи рыбы. Причиненный вред окружающей среде оценили в 118 400 рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче рыбы, возможная мера пресечения — заключение под стражу.

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