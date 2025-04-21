Партия премьера Канады лидирует за неделю до выборов 2 21.04.2025, 22:08

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Опрос.

Либеральная партия Канады во главе с Марком Карни удерживает заметный отрыв от оппонентов за неделю до внеочередных парламентских выборов.

Об этом свидетельствует трехдневный опрос компании Nanos Research по заказу канадских СМИ CTV News и The Globe and Mail.

Рейтинг либералов, по данным опроса, составляет 44%, тогда как крупнейшая оппозиционная партия Канады, Консервативная партия, может рассчитывать на 36% голосов.

Что касается других политсил, то левые либералы «Новые демократы» могут рассчитывать на почти 11%, а региональная партия «Квебекский блок» – на 6%.

Лично Марк Карни также пользуется симпатиями канадцев: 47% респондентов заявили, что хотели бы видеть именно его на посту премьера Канады.

Лидер Консервативной партии Пьер Пуалевр получил 33%, а глава «Новых демократов» Джагмит Сингх – только 6%.

Досрочные парламентские выборы в Канаде должны состояться 28 апреля.

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