На дорогах Минска стали замечать авто с новыми «красивыми» номерами

На дорогах Минска стали замечать авто с новыми «красивыми» номерами4
- 21.04.2025, 22:15
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Видео.
На дорогах стали замечать автомобили с регистрационными знаками восьмого региона. И не простые, а «красивые». Напомним, что для столичных машин традиционные номера с семеркой заканчиваются, поэтому возникла необходимость в добавлении еще одной цифры региона.
Это видео было опубликовано в TikTok. На нем можно заметить кроссовер Geely с новыми регистрационными знаками города Минска, передает «Онлайнер».
Как только появилась информация о новой серии номеров, те, кто мечтал о «красивых» регзнаках, сразу затаили дыхание: варианты с семеркой давно разошлись, и зачастую автолюбители продавали их с рук по высоким ценам. Теперь же появился шанс успеть отхватить себе регистрационный знак, отражающий индивидуальность владельца, по официальным расценкам ГАИ (за 2520 рублей, если точнее).
@rovenskikh.event Новые номера в РБ уже на дорогах! Как вам? #рек#минск#новыеномера#8регион#Беларусь ♬ оригінальний звук - meteoritt