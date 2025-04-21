На дорогах Минска стали замечать авто с новыми «красивыми» номерами 4 21.04.2025, 22:15

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Видео.

На дорогах стали замечать автомобили с регистрационными знаками восьмого региона. И не простые, а «красивые». Напомним, что для столичных машин традиционные номера с семеркой заканчиваются, поэтому возникла необходимость в добавлении еще одной цифры региона.

Это видео было опубликовано в TikTok. На нем можно заметить кроссовер Geely с новыми регистрационными знаками города Минска, передает «Онлайнер».

Как только появилась информация о новой серии номеров, те, кто мечтал о «красивых» регзнаках, сразу затаили дыхание: варианты с семеркой давно разошлись, и зачастую автолюбители продавали их с рук по высоким ценам. Теперь же появился шанс успеть отхватить себе регистрационный знак, отражающий индивидуальность владельца, по официальным расценкам ГАИ (за 2520 рублей, если точнее).

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