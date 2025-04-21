Месси: Папа Франциск сделал мир лучше
- 21.04.2025, 22:28
Известный футболист отметил, что Франциск был непохожим на других.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил в Instagram, что ему будет не хватать Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля на 89-м году жизни.
Аргентинец Хорхе Марио Бергольо, известный своей любовью к футболу, был понтификом с 2013 года.
Месси опубликовал совместную фотографию с Франциском и назвал его непохожим на других и в то же время близким.
«Спасибо, что сделали мир лучше», — отметил Месси.
Ранее соболезнования в связи со смертью Франциска выразили глава ФИФА Джанни Инфантино, президент МОК Томас Бах и известные спортсмены.