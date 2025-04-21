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Зеленский: Украина на встрече в Лондоне будет продвигать безусловное прекращение огня

  • 21.04.2025, 22:38
Зеленский: Украина на встрече в Лондоне будет продвигать безусловное прекращение огня

Украина, Франция, Великобритания и США проведут переговоры 23 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на встрече с США и европейскими союзниками в Лондоне 23 апреля сосредоточится на возможностях установления «безусловного прекращения огня».

Об этом он заявил в вечернем обращении 21 апреля.

Глава государства обратил внимание, что Россия в понедельник продолжила обстрелы украинских городов, отвергнув предложение Киева продлить режим «прекращения огня» после Пасхи.

«Все это еще раз демонстрирует, чего на самом деле хотят в Москве. Однако Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы», – добавил он.

Зеленский напомнил о предложении Киева прекратить обстрелы гражданской инфраструктуры, которое можно воплотить запретом ударов ракет и дальнобойных дронов.

«Представители Украины – и на встречах в Париже, которые были, и на встречах в Лондоне на этой неделе – будут иметь основную задачу, первоочередную именно по безусловному прекращению огня – именно это должно быть началом», – подчеркнул президент Украины.

Встреча в Лондоне 23 апреля станет второй после Парижа, где США, Украина и ее европейские союзники обсуждают американский план прекращения огня в российско-украинской войне.

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