Украинский дрон-камикадзе атаковал бронепоезд армии РФ 21.04.2025, 22:54

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский дрон атакует локомотив переоборудованный россиянами в бронепоезд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после атаки бронепоезд начал дымиться. Понять из видео был ли он уничтожен невозможно. Однако автор публикации утверждает, что попытка оккупантов атаковать позиции Сил обороны на такой технике была сорвана.

«Россияне облепили локомотив металлическими листами и на импровизированном «бронепоезде» пытались доехать до украинских позиций по железнодорожным путям», - говорится в комментарии к видео.

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