«Юность» стала 11-кратным чемпионом Беларуси
- 21.04.2025, 23:29
Хоккеисты минского клуба завоевали первый титул за четыре года.
Обыграв «Витебск» в финальной серии Экстралиги (4-3), «Юность» 11-й раз в истории стала чемпионом Беларуси по хоккею.
Ранее столичный клуб брал золото в 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016, 2019, 2020 и 2021 годах. По количеству титулов он не имеет равных в стране.
Гродненский «Неман» был чемпионом 7 раз, жлобинский «Металлург» — 4, минский «Тивали» — 4, новополоцкий «Химик» (экс-«Полимир»), минский «Керамин» — по 2, «Гомель», солигорский «Шахтер» и минское «Динамо» — по 1.
«Витебск» впервые стал серебряным призером Экстралиги.