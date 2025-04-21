«Юность» стала 11-кратным чемпионом Беларуси 21.04.2025, 23:29

Хоккеисты минского клуба завоевали первый титул за четыре года.

Обыграв «Витебск» в финальной серии Экстралиги (4-3), «Юность» 11-й раз в истории стала чемпионом Беларуси по хоккею.

Ранее столичный клуб брал золото в 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016, 2019, 2020 и 2021 годах. По количеству титулов он не имеет равных в стране.

Гродненский «Неман» был чемпионом 7 раз, жлобинский «Металлург» — 4, минский «Тивали» — 4, новополоцкий «Химик» (экс-«Полимир»), минский «Керамин» — по 2, «Гомель», солигорский «Шахтер» и минское «Динамо» — по 1.

«Витебск» впервые стал серебряным призером Экстралиги.

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