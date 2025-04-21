Посол США в Украине Бринк опубликовала прощальное видеообращение 21.04.2025, 23:37

Она выразила надежду на справедливый и длительный мир в Украине.

Американский посол в Украине Бриджит Бринк, которая уходит с должности, 21 апреля обнародовала видеообращение в Х и подытожила три года своей дипломатической деятельности в Киеве.

«Служить послом США в Украине в этот критический момент истории было честью всей жизни. Спасибо всем нашим партнерам и моей команде», — написала Бринк в Х.

Serving as U.S. Ambassador to Ukraine at this critical moment in history has been the honor of a lifetime. Thank you to all of our partners and my team at @USEmbassyKyiv. pic.twitter.com/qLcFar9ikp — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 21, 2025

Она также отметила разнообразную поддержку, которую Соединенные Штаты оказывали Украине в течение полномасштабной войны, в частности в военной, гуманитарной сферах, а также во внедрении реформ.

«Украина по праву получила репутацию мужественной нации, которая принадлежит к Европе, суверенного партнера, сильного, крепкого и инновационного. Но работа еще не закончена. Мы выступаем за справедливый и длительный мир», — говорит Бринк в видео, не упоминая об агрессии РФ.

Источники CBS News сообщали, что Бринк планирует досрочно уйти в отставку. Один высокопоставленный американский чиновник заявил, что отставка посла связана с «необычным сочетанием личных и политических проблем», включая недавние сокращения в USAID.

10 апреля в Госдепе США подтвердили отставку Бринк.

Бринк была назначена на должность бывшим президентом Джо Байденом и работала послом в Киеве с мая 2022 года.

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