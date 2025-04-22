В России врач, который скрывал отравление Навального, возглавил госпиталь 22.04.2025, 1:02

Александр Мураховский

Александр Мураховский заявлял, что у политика было обнаружено «нарушение обмена веществ».

В России бывший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский стал руководителем нового госпиталя для «ветеранов войн», который планируют открыть в Омске, сообщили на сайте больницы.

Как отмечают журналисты издания 7х7, еще в феврале ряд СМИ сообщали о возможном назначении Мураховского. Тогда в областном департаменте здравоохранения комментировать ситуацию отказались, объяснив это тем, что медучреждение еще не работает, а официального приказа о назначении не было.

На реконструкцию здания для нового медицинского учреждения в Омске выделили 400 миллионов рублей из областного бюджета, еще 380 миллионов — из федерального. Открыть госпиталь планируют 1 декабря 2025 года во главе с Мураховским, который ранее руководил больницей скорой помощи № 1 в Омске.

В августе 2020 года именно туда доставили российского оппозиционера Алексея Навального после отравления. Сначала врачи отказывались отпустить его на лечение в Германию, ссылаясь на риски транспортировки, но на следующий день дали разрешение.

Мураховский заявлял, что у Навального было обнаружено «нарушение обмена веществ». Однако в июне 2021 года соратники оппозиционера получили медицинскую карту из архива больницы и заявили, что его отравили фосфорорганическим веществом. Следователи же считают, что врачи не могли сразу установить факт отравления только на основе анализов.

В Германии официально подтвердили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок».

В ноябре 2020 года Мураховского назначили министром здравоохранения Омской области, а в 2023 году он покинул эту должность.

16 февраля 2024 года российские власти сообщили о смерти 47-летнего оппозиционера Алексея Навального на территории колонии в Ямало-Ненецком автономном округе на Крайнем Севере РФ.

Как заявили в команде Навального, в медицинском заключении о смерти, которое показали его матери Людмиле Навальной, причина смерти названа естественной. Последние три года Навальный провел в заключении.

Его похоронили 1 марта 2024 года на Борисовском кладбище в Москве.

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