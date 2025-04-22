Китай ввел санкции против американских конгрессменов и чиновников правительства 22.04.2025, 2:09

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Китай ввел санкции в отношении некоторых членов Конгресса США, правительственных чиновников и руководителей неправительственных организаций за «вопиющее поведение в вопросах, связанных с Гонконгом», сообщило в понедельник министерство иностранных дел страны. Поименно этот санкционный список не оглашается.

Новые ограничения являются ответом на действия администрации США, которая в марте ввела санкции против шести китайских и гонконгских чиновников. По словам официального представителя МИД Китая Го Цзякуня, Китай «решительно осуждает» этот шаг.

«Любые неправильные действия, предпринятые американской стороной в вопросе, связанном с Гонконгом, встретят решительное и ответное противодействие со стороны Китая», — заверил Го.

Вводя персональные санкции против китайских и гонконгских чиновников, Вашингтон утверждал, что они причастны к репрессиям и действиям, направленных на ослабление автономного статуса Гонконга. Аналогичные меры администрация президента США Дональда Трампа принимала в ходе его первого срока управления страной, в 2020 году. Годом ранее визовые запреты были приняты в отношении китайских чиновников, которых Белый дом счел причастными к нарушению прав человека.

Его преемник Джо Байден в 2021 году также вводил санкции в отношении чиновников из КНР, подавая это как наказание за подавление политических свобод в Гонконге. В 2022 году Пекин ввел санкции против тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и ее родственников за визит на Тайвань. Тогда же МИД Китая выступил с официальным заявлением о том, что США являются главным нарушителем прав человека в мире.

В 2023 году Китай ввел санкции против американских организаций и должностных лиц из-за визита в США президента Тайваня Цай Инвэнь. Под ограничения попали Президентская библиотека Рональда Рейгана и Институт Хадсона «за предоставление платформы и удобства для сепаратистской деятельности».

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