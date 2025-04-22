Юный белорус Майоров стал MVP турнира с участием «Реала» и «МЮ»
- 22.04.2025, 4:54
Белорусский футболист также стал лучшим бомбардиром турнира.
Юный белорусский футболист мадридского «Реала» Алексей Майоров признан самым ценным игроком международного турнира в Сан-Себастьяне.
Майоров помог «Реалу» выиграть турнир среди юношей (U-13), став лучшим бомбардиром соревнований.
На групповом этапе «Реал» разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:0), «Бергару» (12:0) и «Реал Сосьедад» (3:0). В финале был повержен «Эспаньол» (1:0) — первый клуб на испанском этапе карьеры белоруса.
Кстати, именно Майоров забил победный мяч в финале. Всего же на турнире он оформил 6+4 по системе «гол+пас». В итоге Алексей получил награду MVP.