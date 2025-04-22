Украинские нацгвардейцы взяли в плен российских пехотинцев на Купянском направлении
- 22.04.2025, 5:39
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На Купянском направлении бойцы 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады НГУ «Кара-Даг» взяли в плен группу российских пехотинцев.
Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.
Отмечается, что украинские бойцы взяли в плен вражескую группу пехоты, которая пыталась закрепиться в зоне ответственности подразделения.
По словам Пивненко, группу заблаговременно обнаружили подразделения беспилотных систем и создали условия для дальнейших действий пехотинцев.
«Оккупанты решили не испытывать судьбу и приняли правильное решение сдаться в плен и остаться в живых», - добавил он.