Украинские нацгвардейцы взяли в плен российских пехотинцев на Купянском направлении 22.04.2025, 5:39

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На Купянском направлении бойцы 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады НГУ «Кара-Даг» взяли в плен группу российских пехотинцев.

Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.

Отмечается, что украинские бойцы взяли в плен вражескую группу пехоты, которая пыталась закрепиться в зоне ответственности подразделения.

По словам Пивненко, группу заблаговременно обнаружили подразделения беспилотных систем и создали условия для дальнейших действий пехотинцев.

«Оккупанты решили не испытывать судьбу и приняли правильное решение сдаться в плен и остаться в живых», - добавил он.

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