Лукашенко показали белорусскую бензопилу, где нет ничего белорусского
- 22.04.2025, 0:01
Фотофакт.
Диктатор Александр Лукашенко посетил на своей малой родине, в агрогородке Копысь Оршанского района, местные предприятия. На одном из них была показана белорусская бензопила.
Правда, узурпатор остался недоволен – своего, белорусского, в ней нет ничего. Диалог с чиновниками и местными руководителями был показан в эфире телеканала СТВ.
— Вы сделали свою пилу? - спросил Лукашенко.
— Первые пилы, образцы представлены на следующем столе, - был ответ.
— Это мы сделали, да? - уточнил диктатор.
— Это мы собрали на сегодняшний день. Мы провели очень большую работу, - сказал местный руководитель.
— То есть вы привезли запчасти и собрали? Так вашего тут ничего нет, - резюмировал Лукашенко.
— Нет, мы сейчас работаем по пластику. То есть мы компетенции наработали. Наши линии их уже выпустили…
— Нет, так вот здесь у тебя ничего своего, - снова отметил узурпатор
— Мы в этой части работаем. Мы его собрали. Очень-очень серьезно.
— То есть это не их пила? – в очередной раз задался вопросом Лукашенко.
— Ну, это же, конечно, пока сборка, - сказал министр лесного хозяйства Александр Кулик.
— Мы работаем над пластиком, - отметил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.
— Ну слушай, ну что такое пластик? Господи, - сокрушился диктатор.