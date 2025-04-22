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Лукашенко показали белорусскую бензопилу, где нет ничего белорусского

  • 22.04.2025, 0:01
Лукашенко показали белорусскую бензопилу, где нет ничего белорусского

Фотофакт.

Диктатор Александр Лукашенко посетил на своей малой родине, в агрогородке Копысь Оршанского района, местные предприятия. На одном из них была показана белорусская бензопила.

Правда, узурпатор остался недоволен – своего, белорусского, в ней нет ничего. Диалог с чиновниками и местными руководителями был показан в эфире телеканала СТВ.

— Вы сделали свою пилу? - спросил Лукашенко.

— Первые пилы, образцы представлены на следующем столе, - был ответ.

— Это мы сделали, да? - уточнил диктатор.

— Это мы собрали на сегодняшний день. Мы провели очень большую работу, - сказал местный руководитель.

— То есть вы привезли запчасти и собрали? Так вашего тут ничего нет, - резюмировал Лукашенко.

— Нет, мы сейчас работаем по пластику. То есть мы компетенции наработали. Наши линии их уже выпустили…

— Нет, так вот здесь у тебя ничего своего, - снова отметил узурпатор

— Мы в этой части работаем. Мы его собрали. Очень-очень серьезно.

— То есть это не их пила? – в очередной раз задался вопросом Лукашенко.

— Ну, это же, конечно, пока сборка, - сказал министр лесного хозяйства Александр Кулик.

— Мы работаем над пластиком, - отметил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

— Ну слушай, ну что такое пластик? Господи, - сокрушился диктатор.

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