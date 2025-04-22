Лукашенко проиграл «картофельную битву» 4 Андрей Бронишевский

22.04.2025, 7:40

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Теперь белорусская картошка как кот Шредингера.

После Минсельхозпрода, Минторга и правительства в великую картофельную битву вступили невидимые звезды белорусской пропаганды. Правительство принимает постановления, Минсельхозпрод инвентаризирует свои запасы, Минторг проверяет магазины, а пропаганда объясняет, что картошка в Беларуси есть. Просто надо уметь смотреть. Правда, картошки от этого больше не становится.

Не надо паники

Впрочем, единства по картофельному вопросу нет ни среди белорусских чиновников, ни среди пропагандистов. Видимо картошка превратилась в продукт слишком неопределенный, чтобы иметь по ее поводу какую-нибудь определенную позицию.

Скажем в четверг вражеские инсинуации про дефицит картошки высмеяли пропагандисты Азаренок и Казаков. Азаренок тонко пошутил, что картофельный дефицит из Польши виднее, а Казаков объяснил, что очереди в магазинах он видел только за мясом. А за картошкой очередей не видел.

А с другой, родной канал Азаренка, СТВ, выпустил большой сюжет о дефиците картошки еще две недели назад. И уже тогда покупатели в этом сюжете жаловались на цены, ассортимент и качество.

Спустя две недели качество лучше не стало. Зато, не в каждом магазине есть на что пожаловаться. В смысле не в каждом магазине картошку в принципе можно найти. В белорусском сегменте TikTok поиски приличной картошки, капусты, а теперь еще и лука, превратились в отдельный тренд.

Поэтому, хотя никакого дефицита картошки в Беларуси нет, не может быть и не предвидится, правительство с 17 апреля увеличило на нее отпускные цены. А заодно на лук и капусту. Потому что лук и капуста пошли в том же направлении, в котором раньше пошла картошка.

«Правительством приняты оперативные меры по решению ситуации, которая возникла в связи с диспаритетом цен с другими странами», — сказала в четверг представительница Минторга Дарья Полозкова.

При этом заверила, что волноваться не надо. Переживать не о чем. Потому что хранилища заполнены запасами овощей в полном соответствии со штатным расписанием. Почему забитые доверху картошкой хранилища находятся в одном пространственно-временном континууме, а магазины в другом, представительница Минторга не уточнила.

А вас ведь предупреждали

На самом деле никакой загадки в том, куда делась белорусская картошка нет. Просто если людей сажать больше, а картошки сажать меньше, то начнут пропадать и люди, и картошка.

Картофельный урожай в прошлом году, а заодно и репутацию, подорвало постановление о регулировании цен. Просто картошку и большую часть других овощей в Беларуси в основном выращивают фермеры. А фермеры, в отличие от колхозов, не могут рассчитывать, что их убытки государство покроет безвозмездными субсидиями.

И поскольку из-за регулирования цен выращивать картошку стало невыгодно, фермеры в прошлом году посеяли ее меньше. В Гродненской области, например, посевные площади под картошку сократились на 20 процентов. В результате картошки в прошлом году собрали 900 тысяч тонн, хотя за год до этого было больше миллиона.

Но даже 900 тысяч тонн вполне бы хватило. Если бы не великий неурожай в соседней России. Из-за этого цены на картошку в России выросли на 30 процентов и белорусская картошка оказалась на российском рынке раньше чем белорусские власти успели опомниться.

А когда опомнились, было уже поздно. Забитые доверху картофелехранилища остались только в воображении белорусской пропаганды. Теперь белорусская картошка как кот Шредингера. Есть только если не заглядывать под крышку.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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