ВСУ ликвидировали известного Z-пропагандиста

ВСУ ликвидировали известного Z-пропагандиста1
- 22.04.2025, 7:49
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Он воевал против украинцев с оружием в руках.
Автор популярного среди Z-патриотов военного Telegram-канала «Записки Лешего» ликвидирован. Информация об этом появилась на канале 20 апреля, передает «Диалог».
«Мы все это время надеялись… Но это война, и она безжалостна. Тело Лешего вытащили и опознали», — написали соратники оккупанта.
Детали они озвучивать не стали, пообещав позже дать «конкретную информацию». Последний свой пост Леший написал 22 февраля, поздравив российских оккупантов с «Днем защитника Отечества».