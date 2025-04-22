ВСУ ликвидировали известного Z-пропагандиста 1 22.04.2025, 7:49

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Он воевал против украинцев с оружием в руках.

Автор популярного среди Z-патриотов военного Telegram-канала «Записки Лешего» ликвидирован. Информация об этом появилась на канале 20 апреля, передает «Диалог».

«Мы все это время надеялись… Но это война, и она безжалостна. Тело Лешего вытащили и опознали», — написали соратники оккупанта.

Детали они озвучивать не стали, пообещав позже дать «конкретную информацию». Последний свой пост Леший написал 22 февраля, поздравив российских оккупантов с «Днем защитника Отечества».

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