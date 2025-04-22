Ватикан назвал причину смерти Папы Римского

Ватикан назвал причину смерти Папы Римского1
- 22.04.2025, 7:54
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Утром в понедельник Франциск впал в кому.
Папа Римский Франциск умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на опубликованное Ватиканом свидетельство о смерти понтифика. Ватиканский врач Андреа Арканджели засвидетельствовал, что утром в понедельник, 21 апреля, Франциск впал в кому. После этого он скончался.
Как отмечает агентство, врачи говорили Папе, который более пяти недель лежал в больнице с двойной пневмонией, устроить себе двухмесячный отдых, однако тот работал до последнего.
За день до смерти он выступил с пасхальной речью на площади Святого Петра, а также имел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом.