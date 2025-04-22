ВСУ уничтожили сразу два российских ЗРК «Бук-М2»
- 22.04.2025, 8:00
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Успешная операция на одном из ключевых фронтов.
Бойцы Сил обороны Украины на передовой уничтожили две пусковые установки многофункционального зенитного ракетного комплекса средней дальности «Бук-М2» российских оккупационных войск. Враг использовал технику на одном из ключевых направлений фронта на востоке, пишет «Обозреватель».
Отминусовать у оккупантов установки удалось воинам из 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки «Черный лес» вместе со смежными подразделениями. Кадры в понедельник, 21 апреля, опубликовали в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».
Так, была уничтожена пуско-заряжающая и пусковая установки ЗРК «Бук-М2».
Сначала их обнаружили артразведчики бригады «Черный лес». После этого бойцы передали координаты смежным подразделениям, которые своим искусным попаданием «подарили всем подписчикам эти яркие фейерверки», добавили в ОСУВ «Хортица».